Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Израиль предупредил Иран о будущих атаках на Хизбаллу | Фото: Israel Defense Forces/Flickr27.06 16:59   MIGnews.com

Израиль предупредил Иран о будущих атаках на Хизбаллу

Через свои дипломатические каналы в Европе Израиль предупредил иранцев о том, что не потерпит расширение сети оружейных заводов "Хизбаллы" на юге Ливана. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание "Гаарец", который утверждает, что он и был одним из тех самых (но не единственным) "каналов".

Так, Израиль якобы попросил его и представителей других европейских стран, которые активно поддерживают связи с Ираном, передать в Тегеран сообщение, что Иерусалим не станет просто стоять и смотреть, как иранская марионетка "Хизбалла" создает подпольные ракетные заводы.

Напомним, что прежде подобные снаряды "Хизбалла" активно получала из Сирии. Некоторые конвои с артиллерией израильским ВВС удалось уничтожить.

"Высокопоставленный израильский чиновник" подтвердил данную информацию "Гаарецу", добавив, что Израиль добивается от своих европейских партнеров, чтобы вопрос поддержки Ираном "Хизбаллы" стал для них приоритетом при подписании любых договоров с Тегераном.

"Поскольку ливанское правительство не может решить этот вопрос самостоятельно, мы обратились к другим силам, которые способны на это повлиять", - цитирует свой источник газета.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:37
Турция объявила "священную войну" Pac-Man'у
17:07
Германия защищает Катар
16:33
Ольмерта выписали из больницы
15:56
Страшная авария близ Офра, шесть погибших
15:46
Духовный лидер ШАС: пусть реформисты строят свою Стену
15:15
Страны БРИКС не создают блоков
15:08
Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,42 млрд
14:25
Saudi Arabian: наш самолет не приземлялся в Израиле
14:05
Кремль возмущен заявлением США о подготовке химатаки в Сирии
13:50
Смертник ISIS случайно подорвал дюжину террористов
13:25
Лапид: кибератаки угрожают системе власти
13:06
На станции в Тель-Авиве загорелся вагон
13:02
Нетаниягу увеличит пенсии инвалидам до 4 тысяч шекелей
13:02
При подрыве машины в Киеве погиб полковник-разведчик
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus