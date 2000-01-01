27.06 16:59 MIGnews.com

Израиль предупредил Иран о будущих атаках на Хизбаллу

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Через свои дипломатические каналы в Европе Израиль предупредил иранцев о том, что не потерпит расширение сети оружейных заводов "Хизбаллы" на юге Ливана. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание "Гаарец", который утверждает, что он и был одним из тех самых (но не единственным) "каналов".Так, Израиль якобы попросил его и представителей других европейских стран, которые активно поддерживают связи с Ираном, передать в Тегеран сообщение, что Иерусалим не станет просто стоять и смотреть, как иранская марионетка "Хизбалла" создает подпольные ракетные заводы.Напомним, что прежде подобные снаряды "Хизбалла" активно получала из Сирии. Некоторые конвои с артиллерией израильским ВВС удалось уничтожить."Высокопоставленный израильский чиновник" подтвердил данную информацию "Гаарецу", добавив, что Израиль добивается от своих европейских партнеров, чтобы вопрос поддержки Ираном "Хизбаллы" стал для них приоритетом при подписании любых договоров с Тегераном."Поскольку ливанское правительство не может решить этот вопрос самостоятельно, мы обратились к другим силам, которые способны на это повлиять", - цитирует свой источник газета.