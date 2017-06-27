ЦАХАЛ нанес удар по ХАМАСу в Газе

Минувшей ночью из Газы по израильской территории была выпущена ракета.
Ракета взорвалась в открытом поле на территории регионального совета Шаар Ха-Негев не причинив вреда.
Около 22:30 26 июня жители населенных пунктов у границы с Газой сообщили о том, что слышали громкий взрыв. Система оповещения Цева Адом не сработала, поскольку траектория ракеты указывала на то, что она взорвется на открытой местности.
В результате взрыва никто не пострадал и не причинен материальный ущерб.
На настоящий момент никто не взял на себя ответственности за обстрел.
Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, в котором говорится: “Нами была атакована террористическая организация ХАМАС, которая правит в Газе и несет ответственность за все, что там происходит”.
По сообщениям палестинских источников, удары ВВС ЦАХАЛа нанесены по двум позициям ХАМАСа - на севере и юге Газы.