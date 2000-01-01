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ХАМАС объявил о победе над сконфуженной оккупацией 27.07 10:11   MIGnews.com

ХАМАС объявил о победе над сконфуженной оккупацией

Член политбюро ХАМАСа Иззат ар-Рашак сделал победное заявление по поводу кризиса вокруг Храмовой Горы.

Ришак сказал: “Палестинский народ добился исторической победы над оккупацией, над оккупацией, над ее воротами, над ее солдатами и над ее сконфуженным правительством”.

Ришак заверил: “Сегодня мы празднуем снос металлоискателей и ворот оккупации, завтра мы будем праздновать разгром и искоренение оккупации”.
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