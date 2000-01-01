27.07 10:34 MIGnews.com

Полиция: приказ Нетаниягу неисполним

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Второй канал израильского ТВ сообщает, что полиция считает приказ премьер-Министра Биньямина Нетаниягу о проведении индивидуальных досмотров при проходе на Храмовую Гору “неисполнимым”.Нетаниягу отдал распоряжение о проведении индивидуальных досмотров в качестве альтернативы проверкам с помощью металлоискателей и камер, на демонтаже которых настоял Вакф.На настоящий момент директива премьера не имеет реального значения - мусульмане все еще отказываются идти на Храмовую Гору, несмотря на исполнение всех их требований. Тем не менее, полиция указывает на то, что когда они вернуться в аль-Аксу будет невозможно обыскать каждого верующего.