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Полиция: приказ Нетаниягу неисполним 27.07 10:34   MIGnews.com

Полиция: приказ Нетаниягу неисполним

Второй канал израильского ТВ сообщает, что полиция считает приказ премьер-Министра Биньямина Нетаниягу о проведении индивидуальных досмотров при проходе на Храмовую Гору “неисполнимым”.

Нетаниягу отдал распоряжение о проведении индивидуальных досмотров в качестве альтернативы проверкам с помощью металлоискателей и камер, на демонтаже которых настоял Вакф.

На настоящий момент директива премьера не имеет реального значения - мусульмане все еще отказываются идти на Храмовую Гору, несмотря на исполнение всех их требований. Тем не менее, полиция указывает на то, что когда они вернуться в аль-Аксу будет невозможно обыскать каждого верующего.
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