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27.07 10:50   MIGnews.com

Муфтий разрешил вернуться на Храмовую Гору

Муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн утром 27 июля выступил перед толпами верующих у стен Старого Города Иерусалима.

После недели массовых беспорядков и инструкций Вакфа о запрете идти на Храмовую Гору муфтий провозгласил, что теперь снова можно молиться на Храмовой Горе.

Муфтий сказал: “Ситуация вернулась к норме, мы будем молиться в аль-Аксе”.

Прошлой ночью все средства проверки, установленные на Храмовой Горе после убийства двух израильских полицейских 14 июля были убраны. Начальник иерусалимской полиции генерал Йорам Халеви сообщил, что ситуация с проверками “вернулась к той, что существовала две недели назад”.
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