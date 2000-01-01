27.07 10:50 MIGnews.com

Муфтий разрешил вернуться на Храмовую Гору

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Муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн утром 27 июля выступил перед толпами верующих у стен Старого Города Иерусалима.После недели массовых беспорядков и инструкций Вакфа о запрете идти на Храмовую Гору муфтий провозгласил, что теперь снова можно молиться на Храмовой Горе.Муфтий сказал: “Ситуация вернулась к норме, мы будем молиться в аль-Аксе”.Прошлой ночью все средства проверки, установленные на Храмовой Горе после убийства двух израильских полицейских 14 июля были убраны. Начальник иерусалимской полиции генерал Йорам Халеви сообщил, что ситуация с проверками “вернулась к той, что существовала две недели назад”.