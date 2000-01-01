Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Условие возвращения дипломатов в Амман - суд над охранником 27.07 11:38   MIGnews.com

Условие возвращения дипломатов в Амман - суд над охранником

Власти Иордании приняли решение о том, что не позволят вернуться в Амман после и персоналу посольства Израиля до тех пор, пока не получат гарантий того, что охранник посольства, застреливший двух граждан королевства предстанет перед судом.

Арабская пресса также сообщает о том, что охранник был допрошен иорданскими представителями на территории посольства до того, как дипломатическому персоналу было позволено выехать в Израиль.

Иорданцы возмущены тем теплым приемом, который был оказан охраннику премьер-министром Биньямином Нетаниягу и фотографиями, на которых Нетаниягу обнимает охранника.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:20
Иерусалим ждет новая волна мятежей
11:27
Gооgle изменит технологию поиска
11:12
Лишь 9% дел о насилии над детьми доходят до обвинений
10:34
Полиция: приказ Нетаниягу неисполним
10:11
ХАМАС объявил о победе над сконфуженной оккупацией
09:31
Нетаниягу закроет Аль-Джазиру
09:08
Хадера: коляска с младенцем выпала из поезда на рельсы
08:46
Поддерживаемые США силы освободили половину Ракки
08:10
Палестинцы празднуют победу над Израилем  
07:36
Ха-Поэль выходит вперед.
07:01
Глава МИД Иордании: Израиль должен извиниться
05:27
Белка оставила без света 45,5 тысяч жителей Калифорнии
04:40
Женщина, собиравшаяся развеять прах, блуждала в лесу 6 дней
03:21
Киберхондрия – новая болезнь современных людей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus