27.07 11:38 MIGnews.com

Условие возвращения дипломатов в Амман - суд над охранником

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Власти Иордании приняли решение о том, что не позволят вернуться в Амман после и персоналу посольства Израиля до тех пор, пока не получат гарантий того, что охранник посольства, застреливший двух граждан королевства предстанет перед судом.Арабская пресса также сообщает о том, что охранник был допрошен иорданскими представителями на территории посольства до того, как дипломатическому персоналу было позволено выехать в Израиль.Иорданцы возмущены тем теплым приемом, который был оказан охраннику премьер-министром Биньямином Нетаниягу и фотографиями, на которых Нетаниягу обнимает охранника.