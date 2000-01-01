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Иерусалим ждет новая волна мятежей 27.07 12:20   MIGnews.com

Иерусалим ждет новая волна мятежей

Военно-политический истеблишмент Израиля готовится к новой волне мятежей вокруг Храмовой Горы в пятницу, 28 июля.

В отличие от октября 2015 года, когда началась “волна террора”, сегодня силы безопасности явно идентифицируют главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса в качестве одного из главных подстрекателей.

Газета Исраэль Ха-Йом отмечает, что Абу Мазен чувствует себя очень уверенно после того, как Израиль выполнил его требования и существенно сократил поставки электричества в Газу, находящуюся под контролем его заклятых врагов из ХАМАСа.

Несмотря на то, что Израиль убрал металлоискатели и все средства проверки на Храмовой Горе, Аббас и палестинское руководство не заинтересованы в спокойствии. По данным источников Исраэль Ха-Йом в силах безопасности, палестинские и исламистские круги заинтересованы в эскалации конфликта любой ценой, и не откажутся от запланированных демонстраций и конфронтации.

Начальник иерусалимского округа полиции генерал Йорам Халеви предупредил палестинцев, что "не стоит испытывать нас". Генерал также сказал, что атакующие полицию "будут удивлены" ее жестким отпором и возложил вину на возможные жертвы на провоцирующих подобные столкновения.
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