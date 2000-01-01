27.07 13:25 MIGnews.com

Насралла поздравил палестинцев с "победой над оккупацией"

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В среду 27 июля глава террористической организации "Хизбалла" Хассан Насралла выступил с телевизионным обращением, в котором поздравил жителей Восточного Иерусалима и палестинцев, которые "встали на защиту Аль-Акса".Насралла заявил: "Они вырвали победу. То, что мы видели в последние дни – однозначно победа. Это новый вид противостояния".Как известно, на этой неделе израильский кабинет безопасности решил удалить металлоискатели с Храмовой другие средства проверки.Насралла сообщил, что не стал реагировать на заявления президента Дональда Трампа против "Хизбаллы", чтобы не ставить в неловкое положение правительственную делегацию Ливана, которая находится с официальным визитом в США.Во вторник президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири. На встречи Трамп заявил: "Хизбалла является угрозой для ливанской государственности, ливанского народа и всего региона. Она продолжает наращивать свой военный арсенал, угрожает начать новый (вооруженный