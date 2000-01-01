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Король Саудовской Аравии: Я спас аль-Аксу 27.07 14:06   MIGnews.com

Король Саудовской Аравии: Я спас аль-Аксу

Саудовская официальная пресса сообщает об “особой роли” которую сыграл в разрешении кризиса вокруг Храмовой Горы хранитель двух мечетей король Салман.

Газета Asharq al-Awsat пишет: “Король Салман бин Абдульазиз находился в постоянном контакте с мировыми лидерами, включая руководство Соединенных Штатов с тем, чтобы предотвратить закрытие комплекса мечети аль-Акса для мусульман”.

Король Салман вступил в контакт с правительством США и призвал отменить все ограничения на вход в мечеть. Саудовские официальные СМИ с удовлетворением отмечают, что “давление короля принесло желаемые плоды”.

Король приветствовал “возвращение тишины” и подчеркнул необходимость проявления уважения к святости комплекса.
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