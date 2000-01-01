27.07 14:06 MIGnews.com

Король Саудовской Аравии: Я спас аль-Аксу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Саудовская официальная пресса сообщает об “особой роли” которую сыграл в разрешении кризиса вокруг Храмовой Горы хранитель двух мечетей король Салман.Газета Asharq al-Awsat пишет: “Король Салман бин Абдульазиз находился в постоянном контакте с мировыми лидерами, включая руководство Соединенных Штатов с тем, чтобы предотвратить закрытие комплекса мечети аль-Акса для мусульман”.Король Салман вступил в контакт с правительством США и призвал отменить все ограничения на вход в мечеть. Саудовские официальные СМИ с удовлетворением отмечают, что “давление короля принесло желаемые плоды”.Король приветствовал “возвращение тишины” и подчеркнул необходимость проявления уважения к святости комплекса.