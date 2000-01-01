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Депутат Мики Зоар: хоронить террористов в свиной шкуре 27.07 22:08   MIGnews.com

Депутат Мики Зоар: хоронить террористов в свиной шкуре

После массовых празднеств в Умм эль-Фахм и похорон трех “шахидов” совершивших теракт 14 июля на Храмовой Горе депутат Кнессета Мики Зоар потребовал предпринять жесткие меры в отношении террористов и тех, кто их поддерживает.

“Против террора экстремистов следует предпринимать экстремальные меры. Я уверен в том, что ради того, чтобы предотвратить террористические атаки мы должны разъяснить каждому потенциальному террористу что его сладкие мечты о 72 девственницах на небесах не осуществятся - потому что мы похороним его в свиной шкуре”.
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