27.07 22:08 MIGnews.com

Депутат Мики Зоар: хоронить террористов в свиной шкуре

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После массовых празднеств в Умм эль-Фахм и похорон трех “шахидов” совершивших теракт 14 июля на Храмовой Горе депутат Кнессета Мики Зоар потребовал предпринять жесткие меры в отношении террористов и тех, кто их поддерживает.“Против террора экстремистов следует предпринимать экстремальные меры. Я уверен в том, что ради того, чтобы предотвратить террористические атаки мы должны разъяснить каждому потенциальному террористу что его сладкие мечты о 72 девственницах на небесах не осуществятся - потому что мы похороним его в свиной шкуре”.