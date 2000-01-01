27.07 15:51 MIGnews.com

Полиция Иерусалима предупредила мусульман не играть с огнем

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Если в Иерусалиме будет продолжаться насилие на почве доступа к Храмовой Горе и если протестующие попытаются сорвать хрупкий мир даже после решения убрать со святыни все средства проверки безопасности, новых жертв будет не избежать, предупредил начальник столичной полиции Йорам Халеви.Напомним, что в знак протеста против усиления безопасности – установки металлоискателей и камер – многие мусульмане отказывались подниматься к мечети Аль-Акса и молились прямо на городских улицах.По словам Халеви, власти сделают все возможное для предотвращения дальнейших беспорядков, но протестующим не следует удивляться "силовой реакции полиции на беспорядки". Об этом он заявил, вскоре после того, как мусульманские религиозные лидеры объявили о прекращении двухнедельного бойкота."Никому не следует завтра проверять наше терпение", - сказал он журналистам.Если же мусульмане последуют указанию своих религиозных лидеров прекратить протесты, никто не пострадает."Но если отдельные личности завтра пытаются нарушить мир, навредить полицейским или мирным гражданам, пусть не удивляются: если завтра будет насилие, то будут жертвы. Не проверяйте нас, потому что мы знаем, как реагировать, и мы знаем, как реагировать силой", - говорит он.