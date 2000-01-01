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Десятки пострадавших на Храмовой Горе | Фото: Twitter27.07 18:11   MIGnews.com

На Храмовую Гору вернулись арабы и беспорядки

Десятки людей пострадали в результате столкновений, которые возникли между арабами и сотрудниками израильских служб безопасности после того, как в четверг, 27 июля, тысячи мусульман вновь вошли на территорию Храмовой Горы, празднуя решение правительства убрать со святыни металлоискатели и камеры.


Изначально мнение собравшейся у Шхемских ворот толпы разделилось. Мусульмане, которые выступили против призыва главного муфтия войти на территорию Храмовой Горы, скандировали "Не муфтий решает, мы решаем" и "Кто войдет – тот предатель", но через некоторое время все же решили войти в молитвенный зал. "По пути" арабы вылезли на Шхемские ворота и установили на них палестинский флаг.


Однако вскоре от празднования со сладостями и фруктами они перешли к атакам на израильских правоохранителей - в полицейских полетели камни. Чтобы разогнать бунтующую у мечети Аль-Аксы толпу силовики были вынуждены применить слезоточивый газ, резиновые патроны и шумовые гранаты. Как пишет AFP, число пострадавших почти достигло полусотни. В их числе несколько полицейских и иностранная туристка.

Напомним, что ранее главный муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн объявил конец двухнедельного бойкота и призвал мусульман вернуться к молитве в мечети Аль-Акса.
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