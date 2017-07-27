Столкновения на Храмовой Горе: это закончится катастрофой

#شاهد: لحظة قوات الاحتلال تقمع المصلين بقنابل الصوت داخل #المسجد_الأقصى.#القدس_تنتصر pic.twitter.com/CoTl2jwVH1— 48 الإخبارية (@48nnews) July 27, 2017
#شاهد: قوات الاحتلال تعتقل شاباً في منطقة باب الأسباط بـ #القدس المحتلة. pic.twitter.com/7Tcc2P7zWF— 48 الإخبارية (@48nnews) July 27, 2017
"جنة جنة..حبك يا موطنا".. #شاهد: من هتافات المصلين من أمام مصلى قبة الصخرة بـ#المسجد_الاقصى#القدس_تنتصر pic.twitter.com/AvKXijyxtk— 48 الإخبارية (@48nnews) July 27, 2017
قوات الاحتلال تعتلي سطح المصلى القبلي في المسجد الأقصى وتزيل الأعلام الفلسطينية التي رفعها الشبان قبل قليل pic.twitter.com/R8qkYw3XpP— فلسطين الآن (@paltimes2015) July 27, 2017