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Столкновения на Храмовой Горе: это закончится катастрофой 27.07 19:43   MIGnews.com

Столкновения на Храмовой Горе: это закончится катастрофой

Палестинские арабы, празднующие победу над Государством Израиль в конфликте вокруг Храмовой Горы, атаковали силы безопасности в Старом Городе.

Арабы добиваются того, чтобы любые проявления израильского суверенитета в районе Храмовой Горы, включая присутствие полиции были удалены.

По данным палестинского Красного Креста, ранены 37 человек (по другим данным - 41).

Палестинская улица и палестинское руководство винят во всем Израиль. Один из участников мятежей заявил корреспонденту портала ynet: “Ситуация очень серьезная. Если все не успокоится, это закончится катастрофой, полиция подталкивает нас к этому без остановки”.

Омар Касвани, директор мечети аль-Акса заявил: “Израильские силы безопасности угнетают палестинских верующих с тем, чтобы ублажить право-экестремистское правительство”.












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