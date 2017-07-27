Столкновения на Храмовой Горе: это закончится катастрофой

27.07 19:43 MIGnews.com

"جنة جنة..حبك يا موطنا".. #شاهد : من هتافات المصلين من أمام مصلى قبة الصخرة بـ#المسجد_الاقصى #القدس_تنتصر pic.twitter.com/AvKXijyxtk

قوات الاحتلال تعتلي سطح المصلى القبلي في المسجد الأقصى وتزيل الأعلام الفلسطينية التي رفعها الشبان قبل قليل pic.twitter.com/R8qkYw3XpP