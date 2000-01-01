27.07 19:59 MIGnews.com

Нетаниягу хочет казнить террориста из Халамиш

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал казнить палестинского террориста, который убил на прошлой неделе троих израильтян."Смертная казнь для террористов – то, чему пришла пора. Это закреплено в законодательстве: необходимо полное единодушие судей, но они хотят знать позицию правительства. В таком случае, моя позиция как премьер-министра заключается в следующем: такой презренный убийца должен быть приговорен к смерти. Нам просто надо, чтобы он больше не улыбаться", - сказал глава правительства, выражая свои соболезнования семье Соломон, которая в один день лишилась трех членов.Напомним, что теракт, совершенный арабским террористом Омаром аль-Абедом в предыдущий шаббат, в Халамише (Неве-Цуф) стоил жизней 70-летнему Йосефу Соломону и двум его детям – 46-летней Хае и 36-летнему Эльаду.