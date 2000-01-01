27.07 20:27 MIGnews.com

Арабская Лига: Израиль рискует развязать религиозную войну

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Попытки Израиля взять под силовой контроль мусульманские религиозные объекты в Иерусалиме могут разжечь "религиозную войну", заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт, которого цитирует AFP.Глава Арабской лиги повторил свое предупреждение, что своими действиями Израиль "играет с огнем, разжигает религиозную войну и переносит суть конфликта из политической сферы в религиозную"."Я предлагаю оккупирующему государству тщательно усвоить уроки из этого кризиса и содержащееся в нем сообщение. Легкомысленное и такое высокомерное отношение к святыням всерьез угрожает разжечь религиозную войну, поскольку ни один мусульманин в мире не примет осквернение мечети Аль-Акса", - заявил Абуль-Гейт на срочной встрече глав МИД арабских стран в Каире, куда они съехались в четверг, 27 июля, чтобы обсудить последний кризис вокруг Храмовой Горы.