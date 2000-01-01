27.07 07:01 MIGnews.com

Глава МИД Иордании: Израиль должен извиниться

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Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади подверг критике тот теплый прием, который официальные израильские власти оказали охраннику посольства в Аммане, застрелившему двух иорданцев.Офис премьер-министра Израиля по прибытии персонала посольства в Израиль распространил записи, на которых Биньямин Нетаниягу обнимает охранника и спрашивает о том, как тот себя чувствует.В интервью Sky News Arabic Сафади сказал: “Это - постыдное убийство, мы не откажемся от прав наших сынов. Израиль обязан извиниться”.