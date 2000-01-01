Тысячи пришли на похороны террористов Храмовой Горы
Минувшей ночью в Умм эль-Фахм состоялись похороны трех террористов, атаковавших на Храмовой Горе 14 июля. В результате атаки были убиты два друза - офицеры МАГАВа.
На похороны Мухаммеда Ахмеда Джабарина, Мухаммеда Хамада Абдель Латифа Джабарина, Мухаммеда Ахмеда Мафдаля Джабарина пришли около 3 тысяч человек.
Похоронная процессия сопровождалась улюлюканьем и праздничными слоганами, и участники поклялись стать “шахидами аль-Аксы”. Над процессией развивались палестинские флаги.
Присутствовавшие кричали: “Никто не посмеет тронуть мечеть, когда с нами - такие герои!”
Один из членов семьи Джабарин заявил: “Они - шахиды, они заслужили то уважение, которое им тут оказывают, и которого в наших краях раньше никто не получал”.
Таким образом, попытки полиции предотвратить масштабную демонстрацию в ходе похорон провалилась. Тысячи арабов прибыли в Умм эль-Фахм несмотря на то, что похороны начались в три часа ночи. Террористов похоронили на местном кладбище, одного рядом с другим. Когдла тела опустили в могилы, раздался крик: “Мученики мечети аль-Акса! Кровью и огнем мы искупим вас, шахиды!”