27.07 07:15 MIGnews.com

Тысячи пришли на похороны террористов Храмовой Горы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Минувшей ночью в Умм эль-Фахм состоялись похороны трех террористов, атаковавших на Храмовой Горе 14 июля. В результате атаки были убиты два друза - офицеры МАГАВа.На похороны Мухаммеда Ахмеда Джабарина, Мухаммеда Хамада Абдель Латифа Джабарина, Мухаммеда Ахмеда Мафдаля Джабарина пришли около 3 тысяч человек.Похоронная процессия сопровождалась улюлюканьем и праздничными слоганами, и участники поклялись стать “шахидами аль-Аксы”. Над процессией развивались палестинские флаги.Присутствовавшие кричали: “Никто не посмеет тронуть мечеть, когда с нами - такие герои!”Один из членов семьи Джабарин заявил: “Они - шахиды, они заслужили то уважение, которое им тут оказывают, и которого в наших краях раньше никто не получал”.Таким образом, попытки полиции предотвратить масштабную демонстрацию в ходе похорон провалилась. Тысячи арабов прибыли в Умм эль-Фахм несмотря на то, что похороны начались в три часа ночи. Террористов похоронили на местном кладбище, одного рядом с другим. Когдла тела опустили в могилы, раздался крик: “Мученики мечети аль-Акса! Кровью и огнем мы искупим вас, шахиды!”