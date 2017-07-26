27.07 11:32 MIGnews.com

Вакф потребовал - и все средства проверки удалили

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Минувшей ночью израильские власти сняли последние средства проверки и контроля, ранее установленные вокруг Храмовой Горы в Иерусалиме.Сняты камеры наружного наблюдения и металлические рамы, на которых они были установлены.Требование о демонтаже было выдвинуто вчера представителями Вакфа - в качестве условия окончания кризиса.Палестинцы, увидев капитуляцию израильского правительства, организовали масштабные победные празднования.Камеры были ранее убраны с рам, но сами рамы оставались - предположительно, для установления на них “смарт-камер” в рамках нового плана безопасности для Старого Города.Вакф потребовал открытия всех восьми ворот на Храмовую Гору и демонтажа пяти камер, установленных близ святыни и всех камер в районе ворот, а также всех пунктов проверки.Палестинские СМИ сообщают, что утром Вакф проведет оценку проделанной по его приказу работы и сможет вынести суждение о том, выполнены его требования полностью или частично. После этого будет принято решение о возвращении верующих в аль-Аксу.