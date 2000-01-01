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Нетаниягу закроет Аль-Джазиру 27.07 09:31   MIGnews.com

Нетаниягу закроет Аль-Джазиру

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал пост в фейсбук в котором заявил, что собирается закрыть телеканал "Аль-Джазира" из-за подстрекательства к насилию.

Ссылаясь на эскалацию напряженности вокруг мусульманских протестов, премьер-министр заявил: "Аль-Джазира" продолжает подстрекать к насилию близ Храмовой Горы".

Сообщается, что в среду Нетаниягу обратился к правоохранительным органам с просьбой закрыть офис телеканала в Иерусалиме. Премьер-министр заявил: "Если этого не произойдет из-за юридических затруднений, я буду работать над изменением законодательства для изгнания "Аль-Джазиры" из Израиля".

Некоторые арабские страны недавно закрыли местные отделения "Аль-Джазира" из-за конфликта с Катаром, но Израиль позволил станции продолжить работу.

Известно, что в июне, после того, как Саудовская Аравия и Египет объявили о введение санкций в отношении Дохи, Нетаниягу встретился с израильскими официальными лицами, чтобы обсудить возможность закрытия станции в Израиле.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в то время заявил: "Интересы некоторых арабских стран совпадают с интересами Израиля, в том числе и в отношении "Аль-Джазиры" ".

Министр добавил: "Аль-Джазира" – это не СМИ и не журналистика. Это машина подстрекательства. Это чистая пропаганда и в наихудшем ее виде, в стиле нацистской Германии или Советского Союза".
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