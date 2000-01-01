27.09 17:28 MIGnews.com

Иранцы угрожают обезглавить Нетаниягу за убийство солдата

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Тысячи иранцев собрались на похоронах солдата Корпуса стражей Исламской революции Мохсена Ходжаджи, где призвали уничтожить Израиль за смерть 25-летнего военного, который был обезглавлен боевиками "Исламского государства" в Сирии.С момента распространения в иранских соцсетях видео с обезглавливанием военного советника КСИР Ходжаджи 9 августа, его успели объявить мучеником, а руководство Исламской республики выразило соболезнования его родителям и жене. Похороны ему организовали по-настоящему торжественные. В числе прочих их посетили Верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи, спикер Меджлиса Али Лариджани и бывший президент Махмуд Ахмадинежад.Безусловно, церемония не могла обойтись без обвинений в адрес "сионистов" и "высокомерных" Соединенных Штатов."На крови Ходжаджи мы клянемся, что мы не успокоимся, пока не уничтожим Израиль. Израиль, на крови Ходжадзи мы клянемся, что обезглавим ваших лидеров. Стражи (Исламской революции – ред.)! Приготовьте ракеты для уничтожения Израиля", - заявил священнослужитель Али Реза Паханьян с трибуны под крики "Смерть Израилю!" и "Долой США!".В то время, как видеозапись казни иранского солдата (к слову, одного из многих погибших в кампании против ISIS) задумывалась как часть пропаганды "Исламского государства", она смогла объединить иранцев, многие из которых критиковали военную кампанию Революционной армии в Сирии."Аллах наполнил Ходжаджи храбростью как свидетельство того, что многие молодые люди готовы бороться и умирать, защищая ислам", - заявил на похоронах Хаменеи.