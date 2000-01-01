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Facebook немедленно удалил страницу террориста из Хар Адар 27.09 20:25   MIGnews.com

Facebook немедленно удалил страницу террориста из Хар Адар

Администрация социальной сети Facebook в течение 25 минут после поступления соответствующего запроса со стороны израильского министерства юстиции удалила страницу "террориста из Хар Адар" Нимра Махмуда Ахмада аль-Джамаля.

Об этом, ссылаясь на представителей Facebook, бывший министр обороны Моше Яалон сообщил на своей странице в соцсети.

Изначально он утверждал, что на удаление страницы убийцы трех израильтян (солдата МАГАВ Соломона Гаврию, Юсефа Османа из Абу Гош и местного жителя Ора Ариша), потребовалось 8 часов, однако позже уточнил, что с ним связались представители Facebook и заверили в том, что это произошло куда быстрее.

Экс-министр похвалил руководство соцсети за то, что оно делает для предотвращения распространения подстрекательского контента, который, в свою очередь, ведет к дополнительным терактам, но при этом Яалон отметил, что работать еще есть над чем.

На фоне этого представители Facebook предложили Яалону встретиться и подробно рассказать ему о том, что именно компания делает по этому вопросу.

"Только определенное сотрудничество между западными правительствами и соцсетями может сделать мир безопаснее. Для остановки в цифровом мире террористов и тех, кто их шлет (на теракты – ред.), должны прикладываться как международные усилия, так и отдельных государств", - пишет он.

Он утверждает, что обнаружил в Facebook сотни постов и комментариев, прославляющих террориста. По его словам, обобщить ответы можно так: "Пусть Бог помилует вас, герой-мученик".
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