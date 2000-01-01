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Нетаниягу ответит на дипломатическую войну палестинцев | Фото: Коби Гидерн, GPO28.09 08:32   MIGnews.com

Нетаниягу ответит на дипломатическую войну палестинцев

Израиль не спустит тормозах принятие Палестинской автономии в члены Интерпола, что стало очередным односторонним шагом Рамаллы в отношении признания собственной государственности, и что непременно повлечет за собой соответствующие последствия, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

"Действия палестинского руководства в последние дни серьезно подрывают шансы на достижение мира… Дипломатическая война палестинцев не останется без ответа", - сказал он на встрече с высокопоставленным посланником Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом.

Пополнив ряды Интерпола в качестве "Палестины", ПА нарушила подписанные ранее договоренности с Израилем.

Кроме того, Нетаниягу осудил нежелание правящей в Рамалле верхушки осудить теракт в Хар Адар, где 37-летний террорист убил трех израильтян, а также призывы задействовать возможности Гаагского трибунала для юридического преследования солдат ЦАХАЛа, участвовавших в "Нерушимой Скале".
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