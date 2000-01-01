27.09 07:01 MIGnews.com

Хар Адар: террорист стрелял в спину

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Второй канал израильского ТВ сообщает результаты первоначального расследования террористической атаки в Хар Адар.По данным следователей, охрана поселения "действовала безупречно". У ворот в поселение террорист представил подлинное разрешение на работу в Израиле. После того, как охранники повернулись к нему спиной он выхватил пистолет и выпустил более 10 пуль им в спину.В ответ солдаты МАГАВ и офицер безопасности Хар Адар, который был ранен в инциденте, открыли ответный огонь убили террориста. Следствие не нашло нарушений и ошибок в действиях лиц, охранявших поселение. Проблема была не в них, а в процедуре прохода в поселение и в организации поста.Йорам Халеви, шеф иерусалимского округа полиции заявил, что теракт, возможно, подтолкнет к необходимости пересмотра процедуры выдачи разрешений на работу в Израиле палестинцам. Он также заявил, что рекомендует полностью закрыть доступ в Израиль на период еврейских праздников. Причиной этому является не теракт, но необходимость пересмотреть возможностей противодействия террористической угрозе.