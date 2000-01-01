27.09 07:44 MIGnews.com

Эскалация на территориях после убийств в Хар Адар

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Военно-политическое руководство Израиля опасается резкого ухудшения ситуации на палестинских территориях после убийства израильских охранников и солдата в Хар Адар.На протяжении всей минувшей ночи армия продолжала обыски в Бейт Сурик, откуда вышел террорист. Вчера на протяжении дня продолжались столкновения израильских сил безопасности с палестинцами в деревне Биду. Кроме Бейт Сурик и Биду силы безопасности блокировали еще пять соседних палестинских деревень. Им запрещен выход на работу - ни в Хар Адар, и в какие другие места.В то же время, утром 27 сентября около 30 тысяч палестинцев с территорий прибудут на работу в Израиль.Армия и ШАБАК опасаются, что будут совершены попытки повторить атаку в Хар Адар - как это уже бывало в прошлом. Армия также указывает на “атмосферу поддержки террора” - по меньшей мере, на уровне деревни. Израильтяне с сожалением указывают на повторяющийся раз з разом палестинский паттерн - личные проблемы находят “выход “ в убийстве евреев. Девушка провалила экзамен, юноша разругался с родителями, муж избил жену и та от него сбежала, но “решение” всегда одно - атака против израильтян.