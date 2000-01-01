Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Эскалация на территориях после убийств в Хар Адар 27.09 07:44   MIGnews.com

Эскалация на территориях после убийств в Хар Адар

Военно-политическое руководство Израиля опасается резкого ухудшения ситуации на палестинских территориях после убийства израильских охранников и солдата в Хар Адар.

На протяжении всей минувшей ночи армия продолжала обыски в Бейт Сурик, откуда вышел террорист. Вчера на протяжении дня продолжались столкновения израильских сил безопасности с палестинцами в деревне Биду. Кроме Бейт Сурик и Биду силы безопасности блокировали еще пять соседних палестинских деревень. Им запрещен выход на работу - ни в Хар Адар, и в какие другие места.

В то же время, утром 27 сентября около 30 тысяч палестинцев с территорий прибудут на работу в Израиль.

Армия и ШАБАК опасаются, что будут совершены попытки повторить атаку в Хар Адар - как это уже бывало в прошлом. Армия также указывает на “атмосферу поддержки террора” - по меньшей мере, на уровне деревни. Израильтяне с сожалением указывают на повторяющийся раз з разом палестинский паттерн - личные проблемы находят “выход “ в убийстве евреев. Девушка провалила экзамен, юноша разругался с родителями, муж избил жену и та от него сбежала, но “решение” всегда одно - атака против израильтян.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:06
Тайбе: диджея застрелили после свадьбы
06:16
"Альтернатива для Германии" правеет. Из партии ушла лидер
05:27
На берег Филиппин вынесло тушу огромного "монстра"  
04:38
Самый крупный алмаз столетия продали
03:39
Марш неонацистов в Швеции перенесли подальше от синагоги
02:11
Иерусалимские археологи обнаружили закуску из жаб
01:48
Раскол в Ватикане: Папу Римского считают еретиком
00:18
Иран грозит ускорить ядерную программу
23:35
Вынесен приговор одному из убийц Малахи Розенфельда
22:40
Демонстранты требуют открыть "протоколы йеменских детей"
21:15
"Голда Меир и Ицхак Рабин переворачиваются в гробах"
20:49
Израиль подарил ЮНЕСКО реплику 2000-летней арки
20:23
Полиция Каира арестовала 7 человек за поднятие флага ЛГБТ
20:13
Франция, ЕС и США осуждают теракт в Хар Адар
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus