27.09 10:16 MIGnews.com

Партия НДИ во главе с Либерманом: казнить террористов-убийц

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При поддержке министра обороны Авигдора Либермана фракция НДИ в Кнессете вновь подала законопроект о смертной казни для террористов – после того, как в прошлый раз все коалиционные партии, включая «Ликуд» и «Еврейский дом» проголосовали против. В соответствии с законопроектом, который был представлен председателем фракции Робертом Илатовым, смертный приговор может быть вынесен террористам-убийцам. Причем, армейский трибунал сможет вынести подобный вердикт большинством голосов судей, а не единогласно.«Родные и близкие погибших от рук террористов ежедневно и ежечасно испытывают невыносимые душевные боль и страдания, в то время как убийцы находятся в тюрьме в комфортных для них условиях, - говорит Роберт Илатов . - Мы не готовы это принять. Это не политика сдерживания. Закон должен быть ясным и недвусмысленным: террорист, пришедший убить ни в чем не повинных мирных граждан, не должен остаться в живых».Двора Гонен, чей сын Дани был убит в теракте около поселка Долев около 2,5 лет назад, работает над созданием организации, которая объединит семьи погибших от рук террористов.«К сожалению, голос потерявших своих близких не слышен достаточно сильно. Я вижу свою роль, как матери, чтобы на Дани посмотрели не как на номер дела, не как на просто еще одно имя, а как на человека, чья жизнь была в одну секунду была отобрана. Граждане Израиля даже не представляют, сколько всяких льгот получают заключенные террористы и их семьи. Если бы десятилетие назад семьи погибших от рук террористов поверили бы в свои силы, в свою способность добиться изменений и начали действовать, то, возможно, их число сейчас было бы значительно меньше. Сегодня террористом быть выгодно. Я хочу быть уверена, что совершивший теракт потеряет все. К сожалению, Дани не был последним, и по-видимому семья Соломон, трое членов которой были зверски убиты, не будет последней подобной семьей», - говорит Двора Гонен.Правое молодежное движение «Им тирцу», которое отстаивает сионистские ценности, активно борется против левой гегемонии в израильских университетах и поддерживает родственников жертв террора в их борьбе против террористов, полностью поддержало инициативу партии «Наш дом Израиль».«Мы пришли к абсурдной ситуации, когда выгоднее убить израильтянина, чем украсть у него машину, - говорит Матан Пелег, председатель «Им тирцу». – Террористы получают в тюрьмах такие льготы и послабления, о которых не может даже мечтать ни один заключенный за уголовные преступления. Семьи террористов получают полное юридическое сопровождение, финансируемое иностранными правительствами. Речь идет о явлении, с которым ни в коем случае нельзя мириться. Настало время создать настоящий фактор сдерживания. Продвижение законопроекта о смертной казни для террористов – это крайне важный превентивный шаг», - подчеркивает Матан Пелег.