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Состояние раненного в Хар Адар улучшилось 27.09 09:34   MIGnews.com

Состояние раненного в Хар Адар улучшилось

Израильские СМИ сообщают об улучшении состояния офицера безопасности поселения Хар Адар Амита Штайнхарта, раненого во время теракта 26 сентября.

Амит перенес операцию, результаты которой доктора назвали успешными.

По словам брата раненного, Меира Штайнхарта, один из погибших охранников. Ор Ариш, спас жизнь Амита. Меир сообщил: “Я точно не понял, как это случилось, но Амит сказал, что Ор спас его жизнь”.

Меир рассказал: “Амит - очень сильный человек. Все палестинские рабочие его знают”.

В ходе операции врачи извлекли из тела Амита две пули. Также пришлось удалить селезенку, поврежденную в результате теракта. Меир говорит: “Вся семья понимает, что все могло закончится по-другому. Просто чудо что он жив”.
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