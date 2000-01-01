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За избиение еврея на сотрудника ВАКФ подали в суд | Фото: Thinkstock27.10 13:59   MIGnews.com

За избиение еврея на сотрудника ВАКФ подали в суд

Личный иск в размере 30 тысяч шекелей был подан против сотрудника ВАКФ за нападение на еврея на Храмовой горе. Инцидент произошел 6 месяцев, когда пострадавший еврей принимал участие в экскурсии по святому месту.

В ходе визита на Храмовую гору еврей поклонился священному для иудеев всего мира месту. После чего был повален на землю полицейским, находившегося неподалеку. Страж порядка задержал еврея, поскольку тот, нарушил одно из самых главных распоряжений относительно порядка на Храмовой горе.

После того как на "горе-туриста" надели наручники, к нему подошёл сотрудник ВАКФ и ударил его ногой в живот.

Вопиющее нападение на камеру запечатлел один из посетителей экскурсии. Араб (житель иерусалимского квартала А-тур) был арестован на месте инцидента.

Удар был записан на видео еще одним из посетителей тура. Сотрудник Waqf, житель а-тура в Иерусалиме, был арестован полицией на месте.

Иск был подан адвокатом Хаим Блейхером (член правозащитной организации "Хонейну") от имени пострадавшего еврея.
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