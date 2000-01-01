27.10 20:37 MIGnews.com

Израиль обвинили в покушении на главу безопасности Газы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Днем в центральной части сектора Газа взорвался автомобиль с "главой службы безопасности в администрации анклава" Тауфиком Абу Наимом, который при отделался легкими ранениями. По данным местного телеканала "Аль-Акса", он был ранен в шею, спину и ноги.Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе уже обвинил в покушении Израиль."Совершая эти преступления, Израиль пытается сбить ХАМАС с его пути и приверженности правам и борьбе палестинского народа", - заявил лидер группировки, посетив Абу Наима в больнице.Ханийе призвал председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса и партию ФАТХ продвинуться в процессе палестинского примирения и попросил премьер-министра ПА Рами Хамдаллу сделать "все возможное, чтобы найти виновных в нападении и привлечь их к ответственности".По факту покушения уже было начато расследование. И хотя пока что никакие результаты опубликованы не были, одна из палестинских группировок - Комитет народного сопротивления - уже обвинила в этом Израиль, заявив об "очевидных следах сионистов".В 2011 Абу Наим вышел на свободу по "сделке Шалита". Он отвечал в основном за противостояние ХАМАСа салафитам "Исламского государства".