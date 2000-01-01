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`Казнь - единственное подходящее наказание за теракт` 27.12 10:36   MIGnews.com

"Казнь - единственное подходящее наказание за теракт"

Министр обороны Авигдор Либерман в очередной раз призвал приговорить к казни "террориста из Халамиш" Омара аль-Абеда.

"Сегодня будет вынесен вердикт террористу, хладнокровно убившему троих членов семьи Саломон в поселении Халамиш. Смертный приговор является единственным подходящим наказанием за такой презренный поступок. Я призываю судей продемонстрировать мужество и вынести этому террористу смертный приговор. Пролитая еврейская кровь не будет забыта! Террористам нет места даже в тюрьме", - заявил он накануне судебного заседания, на котором будет решена судьба аль-Абеда.

Напомним, 21 июля 19-летний террорист, проникнув в дом в поселке Халамиш, убил троих человек: 70-летнего Йосефа Саломона, его 46-летнюю дочь Хаю и 36-летнего сына Эльада, и тяжело ранил жену убитого Йосефа – Тову. Позже свой поступок аль-Абед будет объяснять размещением на Храмовой Горе металлоискателей.

Ранее министры просвещения и юстиции Нафтали Беннет и Айелеи Шакед, а также вдова Эльада Саломона Михаль также призывали казнить "террориста из Халамиш". Однако против этого выступил главный военный прокурор ЦАХАЛа, бригадный генерал Шарон Афек.

Стоит отметить, что в израильском законодательстве действительно предусмотрена возможность смертной казни, однако высшая степень наказания может быть вынесена исключительно единогласным решением трех судей военного трибунала.

В то же время за всю историю существования Израиля эта возможность была осуществлена лишь однажды – в отношении архитектора "Окончательного решения еврейского вопроса" Адольфа Эйхмана в 1962 году.
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