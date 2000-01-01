27.12 10:44 MIGnews.com

Прокуратура требует 4 пожизненных для убийцы семьи Саломон

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На процессе в военном трибунале в Офер обвинение потребовало наказания для убийцы семьи Саломон в Неве Цоф в виде четырех пожизненных сроков.Прокуратура требует три пожизненных заключения за убийство трех членов семьи и еще одно - за попытку убийства.В обвинительном заключении говорится: “Обвиняемый пытался убить как можно больше людей, и он гордится этим. Из-за огромных страданий семьи ясно, что никакие деньги не помогут. Несмотря на это, мы требуем денежной компенсации”.