Прокуратура требует 4 пожизненных для убийцы семьи Саломон
На процессе в военном трибунале в Офер обвинение потребовало наказания для убийцы семьи Саломон в Неве Цоф в виде четырех пожизненных сроков.
Прокуратура требует три пожизненных заключения за убийство трех членов семьи и еще одно - за попытку убийства.
В обвинительном заключении говорится: “Обвиняемый пытался убить как можно больше людей, и он гордится этим. Из-за огромных страданий семьи ясно, что никакие деньги не помогут. Несмотря на это, мы требуем денежной компенсации”.