27.12 11:42 MIGnews.com

Устроивший бойню в Халамиш смеется в лицо семьям жертв

#شاهد: جلسة محاكمة الأسير عمر العبد منفذ عملية "حلميش" قرب رام الله. pic.twitter.com/Ms4E8IzpzO — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) December 27, 2017

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19-летний Омар аль-Абейд, палестинский террорист, вырезавший семью Саломон в Халамиш - отца семьи Йосефа, его дочь Хайю и сына Элада пять месяцев назад признан виновным в трех убийствах.Террорист вошел в зал суда с широкой улыбкой на лице. В зале суда также находились его родители, обитатели деревни Кубар.Дан Ланда, отец Михаль Саломон, которой удалось спасти своих детей, запершись в комнате на втором этаже дома, сказал: “Когда наступает последний момент жизнь человека, когда он уходит в мир иной, он видит лица, наполненные любовью и сочувствием, стремлением облегчить его боль. Хайя и Элад видели лицо Сатаны в их последние моменты, лицо наполненное желанием ударить и убить”.Орит Маркус, потерявшая в результате атаки отца, брата и сестра, принесла в суд семейную фотографию и показала террористу: “Я хочу, чтобы ты увидел нашу семью перед этим великим несчастьем. Мы были особенной, близкой, теплой семьей, в нашем доме встречалась вся наша община. Теперь он превратился в место боли и воспоминаний. Хладнокровное убийство трех человек, попытка убийства Михаль и пяти ее детей настолько отвратительный акт, что мы требуем смертной казни и максимально возможного по закону наказания”.Хен Саломон заявила: “Мы теперь боимся приносить в этот жестокий мир детей. Это чувство сопровождается ощущением, что нас бросили на произвол судьбы. Мы не получаем никакой поддержки от государства”.Члены семьи подвергли резкой критике тот факт, что обвинение не потребовало смертной казни для террориста: "Мы понимаем, что они играют нами, но не делают то, что действительно необходимо сделать. И премьер-министр, и министр обороны были у нас на этой неделе и обещали, что будут этого добиваться”.