Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Малайзия готова открыть посольство в Восточном Иерусалиме | Фото: Thinkstock27.12 14:01   MIGnews.com

Малайзия готова открыть посольство в Восточном Иерусалиме

Вслед за Турцией о намерении открыть посольство в Восточном Иерусалиме заявила Малайзия, фактически признав его столицей "Палестинского государства", о чем заявил заместитель премьер-министра Захид Хамиди.

Как сообщает иранское информагентство Mehr, выступая перед местными СМИ 27 декабря, Хамиди сообщил, что в следующем месяце кабинет министров обсудит предложение премьер-министра Наджиба Разака открыть малазийское посольство в Восточном Иерусалиме.

Впрочем результаты такого обсуждения предсказать несложно. Тем более, учитывая практически поголовную поддержку палестинцев в самой густонаселенной мусульманской стране мира.

На прошлой неделе Разак уже выводил на улицы Куала-Лумпура многотысячный митинг в знак солидарности с палестинскими арабами после признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. Собравшимся премьер пообещал сделать все возможное, чтобы "спасти Иерусалим".

Напомним, что первым о своем желании открыть посольство в Восточном Иерусалиме заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, хоть и признал, что ввиду "оккупации" на сегодняшний день сделать это не представляется возможным.

Однако отличились и малазийские политики. После "Иерусалимской декларации" Трампа министр обороны Хишамуддин Хусейн заявил о готовности идти на Израиль войной.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:26
Репатриант-исламист отсидит 6 лет за любовь к "халифату"
14:10
Со стороны Финляндии в Россию прорвался микроавтобус
14:06
На базе Цеелим застрелился резервист
13:16
Орен Хазан не боится угроз ХАМАСа  
13:02
"В президента Ривлина вселился бес левизны"
12:53
Полиция вывела двух человек из здания "Меньшевика"
12:12
Арье Дери сможет закрывать магазины на заправках в шаббат
12:09
Полиция проводит зачистку здания фабрики "Меньшевик"
12:01
Турция в долг закупила у России четыре дивизиона С-400
11:25
В Старом Городе откроют ж/д станцию им. Дональда Трампа
11:03
Олега Табакова ввели в искусственную кому
10:59
Посольство Филиппин останется в Тель-Авиве
10:44
Прокуратура требует 4 пожизненных для убийцы семьи Саломон
10:36
"Казнь - единственное подходящее наказание за теракт"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus