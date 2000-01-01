Малайзия готова открыть посольство в Восточном Иерусалиме
Вслед за Турцией о намерении открыть посольство в Восточном Иерусалиме заявила Малайзия, фактически признав его столицей "Палестинского государства", о чем заявил заместитель премьер-министра Захид Хамиди.
Как сообщает иранское информагентство Mehr, выступая перед местными СМИ 27 декабря, Хамиди сообщил, что в следующем месяце кабинет министров обсудит предложение премьер-министра Наджиба Разака открыть малазийское посольство в Восточном Иерусалиме.
Впрочем результаты такого обсуждения предсказать несложно. Тем более, учитывая практически поголовную поддержку палестинцев в самой густонаселенной мусульманской стране мира.
На прошлой неделе Разак уже выводил на улицы Куала-Лумпура многотысячный митинг в знак солидарности с палестинскими арабами после признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. Собравшимся премьер пообещал сделать все возможное, чтобы "спасти Иерусалим".