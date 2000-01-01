27.12 08:18 MIGnews.com

Сектор Газа - пороховая бочка Израиля

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Армия обороны Израиля предупредила старших членов правительства о взрывоопасности ситуации в секторе Газа, что может привести к новому раунду насилия с ХАМАСом.Так, по данным "Хадашот", в воскресенье на брифинге по вопросам безопасности высокопоставленные представители армии заверили министров в том, что, хотя ХАМАС по-прежнему остается незаинтересованным в начале новой войны с Израилем, ситуация, тем не менее, может выйти из-под контроля.По словам самих министров, их проинформировали о чувстве отчаяния, царящем в палестинском анклаве из-за продолжающегося гуманитарного кризиса, провала внутрипалестинского примирения между ХАМАСом и ПА, а также напряженности, продолжающейся в последние недели из-за признания Дональдом Трампом Иерусалима израильской столицей.Военные считают, что сегодняшняя ситуация напоминает напряженность накануне войны, разразившейся три года назад, закончившейся антитеррористической операцией "Нерушимая Скала".Чтобы разрядить обстановку члены военно-политического кабинета предложили позволить рабочим из Газы работать в израильских пограничных общинах. ШАБАК данную инициативу воспринял в штыки.Среди других предложений: ввоз товаров в Газу и строительство морского порта на искусственном острове у побережья Газы, что прежде предлагал министр транспорта и разведки Исраэль Кац.В ответ на предупреждения военных премьер-министр Биньямин Нетаниягу приказал главе Совета национальной безопасности Израиля разработать план дальнейших действий и представить его кабинету безопасности в течение трех ближайших недель.