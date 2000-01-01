27.12 09:44 MIGnews.com

Абу Мазен обеспокоен судьбой палестинки, атаковавшей солдат

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Глава палестинской автономии Абу Мазен позвонил Басему Тамими, отцу Ахед Тамими.Ахед Тамими была арестована на прошлой неделе после того, как в социальных сетях распространился клип, в котором она провоцирует и атакует солдат бригады Гивати.Абу Мазен хвалил Тамими и ее семью за ту роль, которую они играют в организации протестов в Наби Салех, и выразил беспокойство о дальнейшей судьбе девушки.Родитель, активист ФАТХа, на это ответил Абу Мазену, что его дочь “сильна” и “готова к вызову”.