27.12 09:44 MIGnews.com
Абу Мазен обеспокоен судьбой палестинки, атаковавшей солдат
Глава палестинской автономии Абу Мазен позвонил Басему Тамими, отцу Ахед Тамими.
Ахед Тамими была арестована на прошлой неделе после того, как в социальных сетях распространился клип, в котором она провоцирует и атакует солдат бригады Гивати.
Абу Мазен хвалил Тамими и ее семью за ту роль, которую они играют в организации протестов в Наби Салех, и выразил беспокойство о дальнейшей судьбе девушки.
Родитель, активист ФАТХа, на это ответил Абу Мазену, что его дочь “сильна” и “готова к вызову”.
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