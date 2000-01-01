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Башар Асад угрожает атаковать Бен-Гурион `Скадами` | Фото: Chris Hoare/Flickr28.01 11:44   MIGnews.com

Башар Асад угрожает атаковать Бен-Гурион "Скадами"

Если израильская армия еще хоть раз атакует расположенные на сирийской территории объекты, по главной воздушной гавани Еврейского государства – международному аэропорту Бен-Гурион – будет нанесен удар ракетами "Скад".

Такую угрозу израильскому правительству президент Сирии Башар Асад передал через своего российского коллегу Владимира Путина.

"Мы относимся к сирийскому достоинству превыше всего", - цитирует сказанное Асадом Путину ливанская газета "Аль-Дияр".

Президент РФ обещал передать это предупреждение израильскому руководству, а такая возможность ему будет предоставлена уже достаточно скоро. Напомним, что 29 января в Москве должна состояться его встреча с премьер-министром Еврейского государства Биньямином Нетаниягу.

Напомним, что в последние пару месяцев израильская авиация и артиллерия неоднократно наносила удары как по позициям иранских военных в Сирии, так и по складам армии Башара Асада и "Хизбаллы".

Периодически сирийская пресса сообщает об отражении израильских ракет, еще реже – об удачной атаке израильской авиации.
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