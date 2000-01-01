Башар Асад угрожает атаковать Бен-Гурион "Скадами"

Если израильская армия еще хоть раз атакует расположенные на сирийской территории объекты, по главной воздушной гавани Еврейского государства – международному аэропорту Бен-Гурион – будет нанесен удар ракетами "Скад".
Такую угрозу израильскому правительству президент Сирии Башар Асад передал через своего российского коллегу Владимира Путина.
"Мы относимся к сирийскому достоинству превыше всего", - цитирует сказанное Асадом Путину ливанская газета "Аль-Дияр".
Президент РФ обещал передать это предупреждение израильскому руководству, а такая возможность ему будет предоставлена уже достаточно скоро. Напомним, что 29 января в Москве должна состояться его встреча с премьер-министром Еврейского государства Биньямином Нетаниягу.