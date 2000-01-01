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Израиль отправил генераторы электричества в Газу | Фото: Thinkstock28.01 16:02   MIGnews.com

Израиль отправил генераторы электричества в Газу

Управление водными ресурсами Израиля подписало соглашение с распределительной компанией Газы по обеспечению сектора электричеством. Об этом сообщает Ynet в воскресенье, 28 января.

В рамках договора в Газу уже доставили девять генераторов мощности, которые подготавливают к запуску.

Жители сектора получат 3 мегаватта электроэнергии на первом этапе выполнения плана, и еще 6 мегаватт на втором этапе.

Отмечается, что проект обошелся Израилю и нескольким другим странам в $75 млн.

Электричество пустят на обеспечение водоочистительных систем, которые будут обрабатывать около 36 тыс. кубометров сточных вод в день, обслуживая около 300 тыс. жителей анклава.

Кроме того, Израиль будет поставлять 1,5 мегаватт мощности на завод по опреснению воды Хан-Юнис, который обошелся Евросоюзу как минимум в $40 млн.
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