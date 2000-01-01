28.01 19:29 MIGnews.com

Аббас призвал африканцев присоединиться к мирному процессу

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Председатель ПА Махмуд Аббас призвал африканские страны присоединиться к "международному механизму", который приведет к созданию независимого палестинского государства. Предложение Абу Мазена поступило после того, как по его словам, США "исключили" себя в качестве посредника в урегулировании конфликта, признав Иерусалим столицей Израиля.Об этом сообщает Times of Israel в воскресенье, 28 января.На данный момент Аббас находится с визитом в Эфиопии. Выступая на 30-й сессии Африканского союза в Аддис-Абебе, лидер ПА заявил:"Для возобновления мирных усилий необходим многосторонний механизм под эгидой ООН. Мы также призываем Африканский союз и его государства-члены иметь представителей в этом механизме".Также Аббас призвал лидеров африканских стран принять участие в международной конференции, которая будет организована в соответствии с резолюциями международного сообщества.Председатель ПА вновь подчеркнул, что решение должно быть основано "на принципе двух государств в границах 1967 года и прекращении израильской оккупации палестинских земель, включая Восточный Иерусалим".Кроме того, в ходе своего выступления Аббас вновь обвинил Израиль в том, что он пытается изменить "идентичность" Иерусалима, а также наносит вред неиудейским святым местам в городе.В заключении Абу Мазен высоко оценил усилия африканских стран по борьбе с терроризмом и экстремизмом.Напомним, что после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, палестинцы отказались от посредничества США в переговорах с Израилем."США больше не могут быть посредником в переговорах о мире после декларации Трампа", — заявил Аббас.Он также отверг мирный план, предложенный Вашингтоном, и объявил о пересмотре всех договорённостей, заключённых с Израилем.