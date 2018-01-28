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Видео: В Итамар задержан террорист в камуфляже 28.01 21:22   MIGnews.com

Видео: В Итамар задержан террорист в камуфляже

Силы ЦАХАЛа вечером 28 января задержали палестинского террориста, пытавшегося проникнуть в поселение Итамар в Самарии.

Террорист был одет в камуфляж.





Идут поиски второго террориста. В районе Итамар выставлены блок-посты и идет прочесывание местности.

Офицеры бригады Иудеи и Самарии заявили: “Ни один командир батальона не снимает ногу с педали газа, поиски идут полным ходом. В них участвуют все региональные подразделения. Есть сведения о вооруженном человеке, который может совершить еще одну атаку. Мы сделаем все, чтобы его остановить”.

Ранее сообщалось о том, что арестован террорист, подложивший мощное взрывное устройство на развязке Хусан в Гуш Эцион. Рречь идет о жителе аль-Хадер.
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