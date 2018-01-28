28.01 21:22 MIGnews.com

Видео: В Итамар задержан террорист в камуфляже

כוח צה"ל בסריקות אחר שני החשודים שניסו לחדור ליישוב איתמר @OrHeller



צילום: הלל מאיר/TPS pic.twitter.com/Y5gx6dlgMS — חדשות עשר (@news10) January 28, 2018

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Силы ЦАХАЛа вечером 28 января задержали палестинского террориста, пытавшегося проникнуть в поселение Итамар в Самарии.Террорист был одет в камуфляж.Идут поиски второго террориста. В районе Итамар выставлены блок-посты и идет прочесывание местности.Офицеры бригады Иудеи и Самарии заявили: “Ни один командир батальона не снимает ногу с педали газа, поиски идут полным ходом. В них участвуют все региональные подразделения. Есть сведения о вооруженном человеке, который может совершить еще одну атаку. Мы сделаем все, чтобы его остановить”.Ранее сообщалось о том, что арестован террорист, подложивший мощное взрывное устройство на развязке Хусан в Гуш Эцион. Рречь идет о жителе аль-Хадер.