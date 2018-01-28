Видео: В Итамар задержан террорист в камуфляже

Идут поиски второго террориста. В районе Итамар выставлены блок-посты и идет прочесывание местности.
Офицеры бригады Иудеи и Самарии заявили: “Ни один командир батальона не снимает ногу с педали газа, поиски идут полным ходом. В них участвуют все региональные подразделения. Есть сведения о вооруженном человеке, который может совершить еще одну атаку. Мы сделаем все, чтобы его остановить”.
Ранее сообщалось о том, что арестован террорист, подложивший мощное взрывное устройство на развязке Хусан в Гуш Эцион. Рречь идет о жителе аль-Хадер.