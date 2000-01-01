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Иран приказал ХАМАСу организовать базу на Голанах 28.01 07:07   MIGnews.com

Иран приказал ХАМАСу организовать базу на Голанах

Израильская газета Маарив сообщает о том, что Иран, в ожидании неизбежной победы в Сирии, приказал ХАМАСу организовать военную силу на северном фронте.

Арабский разведывательный источник подтвердил изданию Breitbart, что такой запрос действительно был сделан.

Источник сообщил, что на военном уровне взнос ХАМАСа не является критически важным, из-за наличия на другой стороне границы сил иранского корпуса стражей исламской революции и “Хизбаллы”.

Источник подчеркнул: “Перед нами - попытка Ирана сказать ХАМАСАу, что если он хочет выйти из той тяжелой финансовой ситуации, в которой тот оказался, ХАМАС должен полностью связан с иранскими интересами и иранскими нуждами в регионе. Экономический кризис в Иране не влияет на иранскую внешнюю политику, но финансовый кризис ХАМАСа вынудит его выполнять иранские приказы”.

Источник продолжил: “ХАМАСу нужен суннитский игрок в “Оси Сопротивления”. ХАМАС подходит на эту роль. Иранцам в реальности не нужны ракеты ХАМАСа, им не нужны несколько десятков боевиков ХАМАСа - им нужна суннитская легитимация , которую ХАМАС может дать иранским союзникам в Сирии”.
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