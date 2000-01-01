28.06 09:34 MIGnews.com

Сирийская оппозиция: Наш враг – Иран, а не Израиль

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Сирийские мятежники скептически настроены в отношении мирных переговоров в Астане и не верят, что они приведут к миру в их многострадальной стране. Об этом изданию Ynet заявил представитель Свободной сирийской армии Салим Худайфа на XIV Евразийском медиа форуме.Он называет переговоры "фиксированной игрой", цель которой одна – дать Башару Асаду время для планирования и продолжения боевых действий и достижения прогресса на местах.Друз Худайфа – бывший офицер сирийской армии. Он рассказал, что пока служил в разведвойсках Асада, политруки называли главным врагом Дамаска Израиль. В 1990 году он покинул армию, сбежал на Запад и получил убежище в Дании, где впервые в жизни встретился с израильтянами лично. Позже он возглавил программу Пентагона по подготовке войск Свободной сирийской армии. Спустя год обучения в Иордании американцы прекратили программу и начали сотрудничать с курдами.Худайфа подчеркнул, что Израиль активно собирает разведданные в Сирии и в особенности в отношении ISIS, но оппозиции данную информацию не передает."Нам не нужна помощь Израиля, нам хватает своих людей, и мы очень хорошо знаем о поступках ISIS. Мы хотим мира с Израилем, и на сегодняшний день большинство людей в сирийской оппозиции понимают, что враг – это Иран, а не Израиль. Поэтому существуют высокие шансы на мир в будущем.Но Израиль должен делать больше и помогать мятежникам. Здешние люди разочарованы Израилем. Немало людей видят затишье на израильско-сирийской границе и поэтому думают, что вы помогаете Асаду.Я считаю, что вы можете проявлять больше активности и помогать нам. Что же касается лечения раненых в ваших больницах, это, безусловно, улучшило имидж Израиля в глазах сирийцев, но лишь относительно. Причина в том, что арабские СМИ это не освещают", - резюмировал Салим Худайфа.