28.07 10:30 MIGnews.com

Договоренность по аль-Аксе - предательство Аллаха

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Шейх Раад Салам, лидер Северного Крыла Исламского Движения Израиля подверг резкой критике соглашение, согласно которому Израиль убрал средства электронного контроля и проверки со входов на Храмовую Гору.В интервью газете Фыластын шейх сообщил, что “Израиль пытается заманить нас в опасную игру вокруг аль-Аксы, делая вид, что наша единственная проблема - удаление его средств проверки и камер”.По словам Салама, целью Израиля является добиться “признания легитимности его присутствия на Храмовой Горе”.Шейх провозгласил что “любые соглашения с оккупацией относительно аль-Аксы являются не имеющими силы и недействительными”.Шейха заявил: “Признание присутствия оккупации в аль-Кудс и в аль-Акса - предательство Аль-Аксы, предательство Аллаха и предательство его посланника Мухаммеда. Мы останемся в аль-Аксе, пока не встретим Аллаха”.