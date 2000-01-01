28.07 19:50 MIGnews.com

"Смерть Израилю": Иорданцы требуют расторгнуть мир

#BREAKING: Protesters march in Amman, try to surround the Israeli embassy amid rising tensions between Israel and Jordan pic.twitter.com/GWvc21TYSz — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 28 июля 2017 г.

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У посольства Еврейского государства в Аммане прошла антиизраильская демонстрация, участники которой потребовали от правительства Иордании расторгнуть мирное соглашение, которое два государства заключили в 1994 году.Большинство участников митинга пришли из мечети Аль-Калавати, расположенной по соседству с покинутой дипмиссией в районе Аль-Рабия. Они выкрикивали лозунги: "Смерть Израилю", "Нет посольству сионистского образования на нашей земле" и "Пусть Израиль падет".После того, как протестующие попытались проникнуть в помещение пустой дипмиссии, демонстрацию разогнали сотрудники местной полиции.Протестующие требовали предать суду Хашимитского королевства охранника посольства "Зива", который на прошлой неделе в рамках самообороны убил иорданского подростка, который на него напал. В результате несчастного случая был убит и мирный иорданец.Допрос эвакуированного охранника подтвердил, что он действовал в рамках самообороны. В то же время иорданскому агентству "Петра" генпрокурор Хашимитского королевства Акрам Маасадех заявил, что местные правоохранительные органы также завершили расследование."Обвинение признало убийцу "Зива" виновным в убийстве более одного человека и хранении огнестрельного оружия без разрешения. Иммунитет, предоставленный ему в соответствии с Венской конвенцией, является лишь процедурным иммунитетом, который не освобождает его от судебных разбирательств в международных судах", - сказал он.Источники AFP в иорданском правительстве утверждают, что послу Израиля Эйнату Шлейну и другим сотрудникам посольства запрещено возвращаться к своим обязанностям до проведения тщательного расследования случившегося.