Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Почему капитулирует Нетаниягу 28.07 07:38   MIGnews.com

Почему капитулирует Нетаниягу

Лидер Еврейского Дома Нафтали Беннет обрушился с критикой на своего старшего партнера по коалиции - премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В Еврейском Доме говорят: “Все проблемы последних дней нисколько не помогают. Ущерб, причиненный капитуляцией, серьезнейший ущерб, нанесенный силам безопасности должен быть возмещен решительной войной с террором. Мы должна прекратить сдаваться и вознаграждать террор”.

Ранее Нетаниягу посетил семью жертв кровавого теракта в Халамиш. Премьер-министр заявил: “Настало время применять смертную казнь террористам. Это записано в законах. Необходимо единство судей по данному вопросу. Они хотят знать мнение правительства по данному вопросу, и я как премьер- министр говорю - такой подлый убийца заслужил казни”.

Беннет подверг Нетаниягу резкой критике: “Вы можете заработать еще немного тишины, но каждый раз, когда Израиль чуть-чуть уступает, начинается интифада. Вы выигрываете в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе вы разрушаете силу сдерживания”.

Беннет указал, в качестве примера на Умм эль-Фахм: “Пока мы держимся твердо - ничего не происходит. Они пытались организовать демонстрацию в Умм эль-Фахм - пришло 60 человек. Как только они увидели, что мы поддаемся, на похороны террористов пришли тысячи людей. Если мы стоим твердо, они опускают головы”.

Зигзаги и отступления Нетаниягу под давлением удивили многих политических аналитиков. 10-й канал израильского ТВ указывает, что у премьер-министра - очень большой политический кредит. Это объясняется, главным образом, отсутствием альтернатив, с точки зрения публики.

Именно поэтому Нетаниягу, который всегда отличался осторожностью и рассудительностью во всем, что касалось безопасности, подвергается атакам справа со стороны Беннета. Это привело к тому, что Нетаниягу предпринимает резкие, неожиданные и оказывающиеся опасными шаги по причинам, которые все больше имеют отношение не к безопасности, а к потенциальной предвыборной кампании.

С другой стороны, расследование нескольких громких дел о коррупции среди ближайшего окружения Нетаниягу отвлекает его внимание от самых важный проблем и угроз, с которыми сталкивается государство утверждает 10-й канал.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:10
ЦАХАЛ объявил о сносе дома убийцы евреев в Халамиш
07:08
Увидеть Питер и проиграть
07:01
Полиция ограничила доступ на Храмовую Гору
06:22
Исраэль Кац продолжает требовать казни террориста
05:44
Британия закроет границы для ЕС в 2019 году
04:37
Путин утвердил размещение авиагруппы ВКС в Сирии
02:26
Билл Гейтс перестал быть самым богатым в мире
01:41
Из отеля катарского шейха в Турции выгнали всех туристов
01:15
В Эмиратах женщине впервые разрешили стричь мужчин
00:45
Саакашвили лишили гражданства Украины
23:34
Названо имя самого "эталонного" мужчины
22:08
Депутат Мики Зоар: хоронить террористов в свиной шкуре
21:44
Иран запустил ракету в космос
20:27
Арабская Лига: Израиль рискует развязать религиозную войну
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus