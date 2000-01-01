28.07 07:38 MIGnews.com

Почему капитулирует Нетаниягу

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Лидер Еврейского Дома Нафтали Беннет обрушился с критикой на своего старшего партнера по коалиции - премьер-министра Биньямина Нетаниягу.В Еврейском Доме говорят: “Все проблемы последних дней нисколько не помогают. Ущерб, причиненный капитуляцией, серьезнейший ущерб, нанесенный силам безопасности должен быть возмещен решительной войной с террором. Мы должна прекратить сдаваться и вознаграждать террор”.Ранее Нетаниягу посетил семью жертв кровавого теракта в Халамиш. Премьер-министр заявил: “Настало время применять смертную казнь террористам. Это записано в законах. Необходимо единство судей по данному вопросу. Они хотят знать мнение правительства по данному вопросу, и я как премьер- министр говорю - такой подлый убийца заслужил казни”.Беннет подверг Нетаниягу резкой критике: “Вы можете заработать еще немного тишины, но каждый раз, когда Израиль чуть-чуть уступает, начинается интифада. Вы выигрываете в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе вы разрушаете силу сдерживания”.Беннет указал, в качестве примера на Умм эль-Фахм: “Пока мы держимся твердо - ничего не происходит. Они пытались организовать демонстрацию в Умм эль-Фахм - пришло 60 человек. Как только они увидели, что мы поддаемся, на похороны террористов пришли тысячи людей. Если мы стоим твердо, они опускают головы”.Зигзаги и отступления Нетаниягу под давлением удивили многих политических аналитиков. 10-й канал израильского ТВ указывает, что у премьер-министра - очень большой политический кредит. Это объясняется, главным образом, отсутствием альтернатив, с точки зрения публики.Именно поэтому Нетаниягу, который всегда отличался осторожностью и рассудительностью во всем, что касалось безопасности, подвергается атакам справа со стороны Беннета. Это привело к тому, что Нетаниягу предпринимает резкие, неожиданные и оказывающиеся опасными шаги по причинам, которые все больше имеют отношение не к безопасности, а к потенциальной предвыборной кампании.С другой стороны, расследование нескольких громких дел о коррупции среди ближайшего окружения Нетаниягу отвлекает его внимание от самых важный проблем и угроз, с которыми сталкивается государство утверждает 10-й канал.