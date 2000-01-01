Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







28.07 08:10   MIGnews.com

ЦАХАЛ объявил о сносе дома убийцы евреев в Халамиш

ЦАХАЛ предупредил семью террориста, атаковавшего в Халамиш о том, что ее дом будет снесен в течение ближайших 72 часов.

Соответствующее предупреждение также сделано жителям деревни Кобер, в которой жил террорист.

Одновременно сообщается о том, что ЦАХАЛ арестовал на территориях семь человек, подозреваемых в терроризме, и конфисковал 8 тысяч шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:06
План трансфера Нетаниягу - сразу два военных преступления
07:08
Увидеть Питер и проиграть
07:01
Полиция ограничила доступ на Храмовую Гору
06:22
Исраэль Кац продолжает требовать казни террориста
05:44
Британия закроет границы для ЕС в 2019 году
04:37
Путин утвердил размещение авиагруппы ВКС в Сирии
02:26
Билл Гейтс перестал быть самым богатым в мире
01:41
Из отеля катарского шейха в Турции выгнали всех туристов
01:15
В Эмиратах женщине впервые разрешили стричь мужчин
00:45
Саакашвили лишили гражданства Украины
23:34
Названо имя самого "эталонного" мужчины
22:08
Депутат Мики Зоар: хоронить террористов в свиной шкуре
21:44
Иран запустил ракету в космос
20:27
Арабская Лига: Израиль рискует развязать религиозную войну
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus