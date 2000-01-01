28.07 08:10 MIGnews.com

ЦАХАЛ объявил о сносе дома убийцы евреев в Халамиш

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ЦАХАЛ предупредил семью террориста, атаковавшего в Халамиш о том, что ее дом будет снесен в течение ближайших 72 часов.Соответствующее предупреждение также сделано жителям деревни Кобер, в которой жил террорист.Одновременно сообщается о том, что ЦАХАЛ арестовал на территориях семь человек, подозреваемых в терроризме, и конфисковал 8 тысяч шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.