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28.07 09:06   MIGnews.com

План трансфера Нетаниягу - сразу два военных преступления

Член Кнессета Юсеф Джабарин, представитель партии Хадаш и города Умм эль-Фахм, подверг резкой критике мирный план Биньямина Нетаниягу, предусматривающий масштабный обмен территориями с Палестинской автономией и аннексию поселенческих блоков.

Доктор Джабарин, адвокат специализирующийся на правах человека и борьбе с израильским апартеидом заявил: "Нетаниягу на деле призывает к совершению сразу двух военных преступлений: насильственному трансферу гражданских и аннексии нелегальных поселений".

Джабарин добавил: “Нетаниягу не упускает ни одной возможности для продолжения своей кампании подстрекательства и делегитимации арабской публики и арабского лидерства. С одной стороны, он демонстрирует свое полное невежество, сравнивая арабских граждан с поселенцами. Арабы получили свое гражданство в Израиле не из-за добродетельности режима, но из-за того, что они живут на своей родной земле. Поселенцы же, напротив нелегально проживают на землях, силой отнятых у палестинских владельцев”.
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