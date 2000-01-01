28.09 10:04 MIGnews.com

Арабы из Умм эль-Фахм готовили новый теракт на Храмовой Горе

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Разрешена к публикации информация об аресте террористической ячейки израильских арабов в Умм эль-Фахм.Три гражданина Израиля, сторонники террористической организации Исламское Государство были арестованы 17 сентября в результате совместной операции ШАБАК и израильской полиции.Двое арестованных готовили теракт с применением огнестрельного оружия на Храмовой Горе в Иерусалиме - подобный тому, что был осуществлен 14 июля этого года, когда три террориста убили двух солдат МАГАВа.Арестован 26-летний Саид Махмуд Джабарин, планировавший террористическую атаку в Старом Городе Иерусалима. Также арестован 16-летний подросток. Еще один арестованный, Салах Махмуд Махаджна, хранил оружие, предназначавшееся для атаки.Кроме указанных лиц арестованы еще несколько человек из района Умм эль -Фахм - по подозрению в контрабанде и торговле оружием.Представитель ШАБАК заявил в интервью второму каналу израильского ТВ: “Относительно быстро после теракта на Храмовой Горе 14 июля в поле нашего зрения попали два жителя Умм эль-Фахм, готовившие подобную атаку. Мы рассматриваем израильтян, поддерживающих ISIS, не говоря уж о тех, что действуют под его именем, в качестве серьезной угрозы безопасности Государству Израиль”.