"Хизбалла" изменила подход к будущим конфликтам с Израилем
Ссылаясь на ядерную сделку, подписанную Тегераном с мировыми державами, которая позволяет ему продолжить свою ракетную программу, Иран секретно разрабатывает противотанковую управляемую ракету RAAD.
Иранцы смогли достичь прорыва в военной сфере. Так, эти ракеты, управляемые с помощью GPS, станут альтернативой инерциальным навигационным ракетам, которые теряют свою точность во время полета.
В ЦАХАЛе предполагают, что RAAD разрабатываются для ливанской террористической организации "Хизбаллы", которая финансируется Тегераном.
Разработка новой ракеты RAAD основывается на довольно новом подходе в области производства оружия. Иран, таким образом, планирует выпускать современное оружие независимо от России.
В дополнение к этому, у "Хизбаллы" в наличии есть сотни БПЛА без значительных возможностей.
Тем не менее, израильское оборонное ведомство считает, что группировка является самой большой угрозой для Израиля.
Представители израильской обороны считают, что "Хизбалла" изменила подход к будущим конфликтам с Израилем: вместо затянувшейся войны, такой как Вторая ливанская война 2006 года, группировка предпочла бы короткую войну с сильным ударом.
Такое изменение потребует от ЦАХАЛа другого подхода, ориентированного на маневрирование небольших сил, таких как группы и взводы, а не громоздкое маневрирование дивизий.
Но, пока иранцы "накаляют обстановку". Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла полностью не соблюдает условия Тегеран на фоне сложной ситуации, в которой его организация в настоящее время находится.
В то же время Иран продолжает увеличивать свое влияние в Сирии. Тегеран обеспечивает оружием своих прокси, сражающихся вместе с сирийской армией.
Исламская республика также стремится создать дивизию в Сирии под командованием "Хизбаллы", собрав под одним центральным командованием десятки тысяч иранских боевиков, действующих в "раздираемой" войной стране.
В настоящее время в Сирии насчитывается около 8000 истребителей ливанской группировки,
1500 иранских революционных гвардейских войск и около 10 000 шиитских ополченцев.