28.09 20:30 MIGnews.com

"Хизбалла" изменила подход к будущим конфликтам с Израилем

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Ссылаясь на ядерную сделку, подписанную Тегераном с мировыми державами, которая позволяет ему продолжить свою ракетную программу, Иран секретно разрабатывает противотанковую управляемую ракету RAAD.Иранцы смогли достичь прорыва в военной сфере. Так, эти ракеты, управляемые с помощью GPS, станут альтернативой инерциальным навигационным ракетам, которые теряют свою точность во время полета.В ЦАХАЛе предполагают, что RAAD разрабатываются для ливанской террористической организации "Хизбаллы", которая финансируется Тегераном.Разработка новой ракеты RAAD основывается на довольно новом подходе в области производства оружия. Иран, таким образом, планирует выпускать современное оружие независимо от России.В дополнение к этому, у "Хизбаллы" в наличии есть сотни БПЛА без значительных возможностей.Тем не менее, израильское оборонное ведомство считает, что группировка является самой большой угрозой для Израиля.Представители израильской обороны считают, что "Хизбалла" изменила подход к будущим конфликтам с Израилем: вместо затянувшейся войны, такой как Вторая ливанская война 2006 года, группировка предпочла бы короткую войну с сильным ударом.Такое изменение потребует от ЦАХАЛа другого подхода, ориентированного на маневрирование небольших сил, таких как группы и взводы, а не громоздкое маневрирование дивизий.Но, пока иранцы "накаляют обстановку". Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла полностью не соблюдает условия Тегеран на фоне сложной ситуации, в которой его организация в настоящее время находится.В то же время Иран продолжает увеличивать свое влияние в Сирии. Тегеран обеспечивает оружием своих прокси, сражающихся вместе с сирийской армией.Исламская республика также стремится создать дивизию в Сирии под командованием "Хизбаллы", собрав под одним центральным командованием десятки тысяч иранских боевиков, действующих в "раздираемой" войной стране.В настоящее время в Сирии насчитывается около 8000 истребителей ливанской группировки,1500 иранских революционных гвардейских войск и около 10 000 шиитских ополченцев.