Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`Хизбалла` изменила подход к будущим конфликтам с Израилем | Фото: AFP28.09 20:30   MIGnews.com

"Хизбалла" изменила подход к будущим конфликтам с Израилем

Ссылаясь на ядерную сделку, подписанную Тегераном с мировыми державами, которая позволяет ему продолжить свою ракетную программу, Иран секретно разрабатывает противотанковую управляемую ракету RAAD.

Иранцы смогли достичь прорыва в военной сфере. Так, эти ракеты, управляемые с помощью GPS, станут альтернативой инерциальным навигационным ракетам, которые теряют свою точность во время полета.

В ЦАХАЛе предполагают, что RAAD разрабатываются для ливанской террористической организации "Хизбаллы", которая финансируется Тегераном.

Разработка новой ракеты RAAD основывается на довольно новом подходе в области производства оружия. Иран, таким образом, планирует выпускать современное оружие независимо от России.

В дополнение к этому, у "Хизбаллы" в наличии есть сотни БПЛА без значительных возможностей.

Тем не менее, израильское оборонное ведомство считает, что группировка является самой большой угрозой для Израиля.

Представители израильской обороны считают, что "Хизбалла" изменила подход к будущим конфликтам с Израилем: вместо затянувшейся войны, такой как Вторая ливанская война 2006 года, группировка предпочла бы короткую войну с сильным ударом.

Такое изменение потребует от ЦАХАЛа другого подхода, ориентированного на маневрирование небольших сил, таких как группы и взводы, а не громоздкое маневрирование дивизий.

Но, пока иранцы "накаляют обстановку". Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла полностью не соблюдает условия Тегеран на фоне сложной ситуации, в которой его организация в настоящее время находится.

В то же время Иран продолжает увеличивать свое влияние в Сирии. Тегеран обеспечивает оружием своих прокси, сражающихся вместе с сирийской армией.

Исламская республика также стремится создать дивизию в Сирии под командованием "Хизбаллы", собрав под одним центральным командованием десятки тысяч иранских боевиков, действующих в "раздираемой" войной стране.

В настоящее время в Сирии насчитывается около 8000 истребителей ливанской группировки,
1500 иранских революционных гвардейских войск и около 10 000 шиитских ополченцев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:28
Лидер ISIS Аль-Багдади жив
19:58
Члены Кнессета требуют от Нетаниягу расширить Хеврон
19:09
Израиль: впервые араба признали "жертвой террора"
17:55
ISIS взяло в плен солдат армии РФ
17:36
Девушку-блогера оштрафовали за ложь о раке
16:55
Нетаниягу встретил солдат-героев, вернувшихся из Мексики
16:25
Мадрид: после стрельбы в метро, арестованы 2 человека
16:04
Мадрид: стрельба в метро
15:59
Утверждены жилищные проекты в Тамре и Иегуде
15:04
60% израильских арабов положительно относятся к государству
14:41
Из-за сбоя системы чек-ин: хаос в аэропортах по всему миру
14:26
ЕС осудил приговор зампреда меджлису крымских татар
14:24
Фон iPad датского министра - карикатура на Мухаммеда
14:04
Абу Мазен выдвинул новые условия примирения с ХАМАСом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus