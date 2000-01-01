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60% арабских израильтян положительно относятся к государству | Фото: AFP28.09 15:04   MIGnews.com

60% израильских арабов положительно относятся к государству

Опрос, опубликованный в среду, 27 сентября показал, что большая часть арабских жителей Израиля относятся положительно к правовой системе государства, Верховному суду и полиции.

Согласно данным исследования 60 % опрошенных заявили, что у них благоприятный взгляд на государство, а 37 % недовольны.

Исследование было проведено Фондом Конрада Аденауэра в Рамалле и исследовательской, стратегической и коммуникационной компанией Keevoon.

По данным опроса, 49 % мусульман относятся положительно к государству, а 49% относятся негативно, христиан такие положительно -61%, 39-% - негативно.

Согласно исследованию, 94 % арабских жителей Израиля довольны правительством, по сравнению с 6 %, которые относятся к государству негативно.

"Очень удивительно, что такое огромное количество людей положительно относится к государственным учреждениям", - отметил ученый из Тель-Авивского университета, Итамар Радаи. По его словам, такие результаты отражают стремление к более активному участию людей в общественной жизни.


По мнению Майкла Борчарда, директора the Konrad Adenauer Stiftung, одним из наиболее значительных результатов является ответ на вопрос, заданный гражданам: "Какой термин лучше всего описывает вас?" 28 % ответили "израильский араб", 11 % - израильтянин", 13 % - "арабский гражданин Израиля", а 2 % ответили "израильский мусульманин". Только 15 % ответили "палестинец", 4 % - "палестинец в Израиле" и 2 % - "израильский палестинец".

8 % респондентов заявили, что их предпочтительная самоидентификация "мусульманин".

"Суть в том, что с Израилем больше идентификация, чем с возможным палестинским государством", - отметил Борчард.

Борчард также подчеркнул, что 63% опрошенных арабских граждан заявили, что Израиль является "положительным" местом для жизни, 34% считают его отрицательным.

"Чувство стабильности, свобода действий и качество жизни по сравнению с окружающими странами, высоко оценивается среди арабских граждан",- сказал Борчард.

Исследование показало, что арабское население больше озабочено вопросами экономики, преступности и равенства.
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