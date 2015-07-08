"Принц ХАМАСа" - лидерам ПА: хватит обманывать весь мир
Муссаб Хасан Юсуф, сын одного из основателей ХАМАСа, Ахмеда Юсуфа, выступил на заседании Совета Безопасности ООН.
Юсуф, известный также как “Зеленый Принц”, после того, как был арестован в начале второй интифады, начал сотрудничать с ШАБАКом, а позднее уехал в США. Там он написал книгу о своей жизни “Зеленый Принц” и теперь постоянно выступает в защиту Израиля.
Юсуф выступил на заседании Совета Безопасности в качестве представителя организации UN Watch.
Он атаковал палестинских представителей и сказал: “Я вырос в Рамалле в качестве члена ХАМАСа . Я адресую мои слова Палестинской автономии, которая претендует на то, что она является единственным легитимным представителем палестинского народа. Я спрашиваю, в чем источник вашей легитимности? Палестинский народ вас не избирал, палестинский народ не назначал вас своим представителем. Вы сами себя назначили.
Вы не представляете палестинский народ. Свидетельство тому - ваши тотальные нарушения прав человека, совершаемые против палестинского народа. На деле палестинский индивидуум, его развитие - самое последнее, что вас заботит. Вы похищаете палестинских студентов из кампусов и пытаете их в ваших тюрьмах. Вы пытаете своих политических конкурентов. Страдания палестинского народа - следствие преследования ваших эгоистических интересов. Вы - величайший враг палестинского народа. Если бы Израиль не существовал, вам некого было бы винить. Примите ответственность за последствия ваших собственных действий. Вы раздуваете пламя конфликта ради того, чтобы продолжать ваши злоупотребления властью.
Наконец, вы используете эту платформу для того, чтобы вводить в заблуждение международную общественность, чтобы вводить в заблуждение палестинское общество, с тем, чтобы заставить всех поверить в то, что Израиль ответственен за те проблемы, которые создали вы. Спасибо вам”.
Еще в 2014 году Муссаб предсказал: “Израилю надо прекратить бояться. Он должен показать силу и целеустремленность - и пусть обитатели Восточного Иерусалима решат, где они хотят жить - в Израиле или за границей. Аббас не готов сейчас к переговорам. Он повторяет ошибки и манипуляции Арафата. Но он не может контролировать международное общественное мнение вечно. Очень скоро в Европе начнут страдать от террора ISIS, и люди больше не захотят слышать о терактах и двойных стандартах, точно также, как случилось с Арафатом после 9/11”.
Муссаб Хасан Юсуф - один из немногих интеллектуалов - выходцев из мусульманских стран, осознающих, что проблема палестинцев в частности, и арабского мира в целом, не “сионистском апартеиде”, не “заговорах империалистов США”, но в самом арабском обществе и религии, законы этого общества диктующей. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Проблема из ада. Манифест Мусульманской Реформации".