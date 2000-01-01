28.09 07:03 MIGnews.com

Нетаниягу поклялся: ликвидации поселений больше не будет

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В ходе церемонии, посвященной 50-летию освобождения Иудеи и Самарии, Иорданской долины и Голанских высот, состоявшемся 27 сентября в Гуш-Эцион, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал ряд важных заявлений.Нетаниягу заявил: “Поселенческий проект важен для меня также, как он важен для, мои друзья. И поэтому я говорю тут - прежде чем я скажу что-то еще - больше не будет эвакуаций поселений в Земле Израиля”.Нетаниягу продолжил: "Мы создали великолепные поселения в Иудеи и Самарии. Мы со всей ответственностью, мудростью и настойчивостью поддерживаем и укрепляем их.Поселенческая деятельность важна для вас, друзья мои. Для меня она не менее важна, поэтому первым делом я говорю ясно и понятно: ликвидации поселений в Эрец-Исраэль больше не будет!Вопрос не только в связи с Родиной, что не подвергается сомнению, но прежде всего, в том, что ликвидация это не путь для установления мира. Мы не будем переселять ни евреев, ни арабов.Мы получили не мир, а террор и ракетные обстрелы. И больше мы не вернемся к этому!”Эта ликвидация была только "промо", рекламным роликом того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, где любая территория, попадающая в руки радикального ислама, становится основой разрушения, насилия и смерти.Поэтому мы не оставим в опасности наш национальный дом. Мы будем укреплять его с размахом".